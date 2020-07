Dans un rapport de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes ( ARTP), consulté par PressAfrik, le nombre d’utilisateurs Internet est estimé à 4,1 milliards en 2019, soit une hausse de 5,3% par rapport à 2018.



Ce nombre a augmenté de 10% en moyenne, entre 2005 et 2019. A noter que, dans certains pays, le marché de l’Internet est en maturation, ce qui explique pourquoi les taux de croissance réalisés ces dernières années ne sont pas aussi élevés qu'il y a dix ans.



Le taux de pénétration est ainsi passé de près de 17% en 2005 à plus de 53% en 2019. Le pourcentage de personnes qui utilisent Internet est plus important dans les pays développés (87%). Dans les pays les moins avancés (PMA), seulement 19% des personnes utilisent Internet.



L'Europe est la région qui enregistre le taux d'utilisation le plus élevé (82,5%) et l'Afrique le plus faible (28,2%). Au niveau mondial, la proportion de femmes qui utilisent Internet est de 42%, contre 58% pour les hommes, soit un gap important dans l’utilisation d'Internet selon le genre.