Le nouveau Barca de Quique Setién plait à la presse espagnole

En Espagne, le Barça jouait ce dimanche soir contre Grenade. Victoire des Blaugrana 1-0 avec un but de Lionel Messi. Un premier succès pour Quique Setién, dans la lignée d’Ernesto Valverde si on ne regarde que le tableau de score. Pour Mundo Deportivo, il y avait une grande différence, « Setién, ça se voit » placarde le média catalan sur sa couverture.



Une meilleure pression sur l’adversaire, un jeu plus rapide et plus de possession voilà ce que le journal a noté. Le sourire semble être revenu sur les visages des supporters culés et c’est aussi le cas pour le quotidien Sport qui parle ce lundi de « grands espoirs » concernant ce nouveau Barça.



