Le nouveau Premier ministre nigérien rassure sur la sécurité de Bazoum et invite les USA à ne pas pousser la junte à aller vers d'autres alliés

Le nouveau Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zeine a assuré vendredi soir au New York Times que les militaires qui ont renversé le président Mohamed Bazoum lors du coup d'Etat du 26 juillet ne lui feront aucun mal.



Dans cet entretien réalisé par le quotidien américain depuis Dakar, M. Zeine, un civil, affirme également que les militaires nigériens qui l'ont nommé n'ont "aucune intention" de collaborer avec la Russie, ni avec les mercenaires du groupe Wagner.



Interrogé sur le sort de M. Bazoum qui inquiète la communauté internationale, M. Zeine répond que "rien ne lui arrivera car nous n'avons pas de tradition de la violence au Niger".



Le Premier ministre nigérien nommé le 7 août, un économiste qui fut ministre des Finances, est aussi questionné par le quotidien sur la présence de 1.100 soldats américains et de 1.500 militaires français, en lutte contre des jihadistes dans des opérations antiterroristes avec l'armée locale.



Viendra "le moment de revoir" ce partenariat stratégique avec les Etats-Unis, répond-il, tout en saluant la "position extrêmement raisonnable" de l'administration de Joe Biden, qui prône la voie diplomatique plutôt que militaire pour rétablir un pouvoir démocratique.



Quant à Paris, le New York Times écrit que M. Zeine - dont on ne sait pas s'il s'exprimait en français ou en anglais - accuse certains responsables français de condescendance mais souhaite que l'ancienne puissance coloniale reste au Niger.



"Nous avons été formés dans des universités françaises, nos officiers ont été formés en France. Nous voulons juste être respectés", fait valoir M. Zeine.



Et face aux craintes d'un rapprochement avec Moscou et Wagner, le Premier ministre "n'a vu aucune intention" en ce sens de la part des dirigeants militaires de son pays.



Mais, met-il en garde, "ne poussez pas les Nigériens vers des partenaires que vous ne voulez pas voir ici".