Le nouveau guide suprême iranien affirme que la défense du pays est plus forte que ce que supposent ses « ennemis »

Le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a déclaré vendredi que les lignes de front du pays sont bien plus fortes que ce que ses « ennemis » imaginent, les accusant d’avoir mal évalué la force interne de l’Iran.



Dans un message écrit marquant le début de la nouvelle année perse (Nowruz), Khamenei a affirmé que la guerre a commencé après que l’ennemi avait perdu l’espoir de déclencher un soulèvement populaire à l’intérieur du pays.



Il a ajouté que les adversaires pensaient qu’assassiner les hauts responsables et figures militaires créerait la peur et le désespoir parmi la population et mènerait à l’effondrement du système politique.



Khamenei a cependant indiqué que les Iraniens avaient formé ce qu’il a décrit comme une « vaste ligne de défense » à travers le pays, contrecarrant ces plans.



Il a également appelé les médias iraniens à ne pas se concentrer sur les faiblesses internes, avertissant que les opérations médiatiques hostiles visent à saper l’unité nationale.



Le guide suprême a déclaré que le slogan pour la nouvelle année perse serait : « économie de résistance sous unité nationale et sécurité nationale ».



Il a également précisé que les attaques ayant visé la Türkiye et Oman n’avaient pas été menées par l’Iran ou ses alliés, accusant Israël de tenter de semer la division entre l’Iran et ses voisins.



Les tensions régionales se sont intensifiées depuis que les États-Unis et Israël ont lancé une offensive conjointe contre l’Iran le 28 février, ayant fait jusqu’à présent environ 1 300 morts, dont l’ancien guide suprême Ali Khamenei.



L’Iran a riposté par des frappes de drones et de missiles visant Israël, la Jordanie, l’Irak et des pays du Golfe hébergeant des installations militaires américaines, provoquant des victimes et des dégâts aux infrastructures tout en perturbant les marchés mondiaux et le trafic aérien.