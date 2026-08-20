Session extraordinaire : l'Assemblée nationale crée six commissions d'enquête parlementaire

L’Assemblée nationale a ratifié ce jeudi 20 août 2026 la création de six commissions d’enquête parlementaire. Ces procédures visent à faire la lumière sur la gestion des affaires publiques et des finances de l'État.



Les investigations cibleront notamment les marchés du programme « Un étudiant, un ordinateur » estimés à 48 milliards de FCFA depuis 2017, la cession d'immeubles du patrimoine bâti, ainsi que les exonérations fiscales et les mécanismes financiers de type TRS. La gestion du foncier, du domaine public maritime et l'attribution des licences de pêche feront également l'objet de contrôles approfondis.



Cette série de ratifications marque la clôture de la session extraordinaire ouverte le 10 août dernier. À travers ces initiatives, l’institution parlementaire affirme sa volonté d'exercer pleinement ses prérogatives de contrôle de l'action gouvernementale.