Barrages Ligue Europa Conférence : Lamine Camara buteur, Monaco domine Górnik Zabrze (2-3)

L'AS Monaco a fait un pas décisif vers la qualification en s'imposant 3-2 sur la pelouse du Górnik Zabrze, ce jeudi soir, en barrage aller de la Ligue Europa Conférence.
Auteur d'une belle prestation, le milieu de terrain sénégalais Lamine Camara a inscrit un magnifique but d'une frappe lointaine. Le match retour est prévu jeudi 27 août à 16h45 GMT.
Auteur d'une belle prestation, le milieu de terrain sénégalais Lamine Camara a inscrit un magnifique but d'une frappe lointaine. Le match retour est prévu jeudi 27 août à 16h45 GMT.
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