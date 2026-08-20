Tournoi UFOA A : le Sénégal hérite de la Mauritanie, de la Gambie et de la Sierra Leone dans le groupe A

Le Sénégal connaît ses adversaires pour le tournoi qualificatif de la Coupe d’Afrique des Nations U17 de la zone UFOA A. Le tirage au sort a été effectué ce jeudi au Caire, en Égypte, par l’Union des Fédérations Ouest-Africaines de Football (UFOA-A).



Le Sénégal, pays hôte, est logé dans le groupe A, en compagnie de la Mauritanie, de la Gambie et de la Sierra Leone.



Dans le groupe B, dans le groupe B, la Guinée retrouvera le Mali, le Liberia et la Guinée-Bissau.



Le tournoi qualificatif de l’UFOA A se disputera du 7 au 20 septembre 2026 au Sénégal. Les équipes engagées tenteront d’y décrocher les places qualificatives pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations de la catégorie.