Le parquet général s’oppose à la liberté provisoire accordée à Lat Diop

Selon le quotidien Libération, le responsable politique de l’Alliance pour la République (APR) à Guédiawaye (Dakar) compte introduire un pourvoi en cassation ce jeudi. En attendant, il reste en détention.

Le sort de Lat Diop est désormais entre les mains de la Cour suprême, qui devra statuer sur ce recours. Pour rappel, l’ancien directeur général de la LONASE est sous mandat de dépôt depuis le 26 septembre 2024. Il est poursuivi pour "détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et extorsion de fonds, portant sur un montant estimé à 8 milliards de francs CFA".

L’ancien ministre des Sports, Lat Diop, ne retrouvera pas sa famille de sitôt. Le parquet général a opposé son veto à la décision de la Chambre d’accusation financière, qui lui avait accordé une liberté provisoire, assortie d’une assignation à résidence et du port d’un bracelet électronique.