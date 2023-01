Le parti de Moustapha Niass prépare son prochain congrès

Le Secrétariat Politique Exécutif de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) s’est réuni le jeudi 19 janvier 2023, sous la présidence du Secrétaire général, Moustapha Niasse. Les principaux points évoqués, la situation internationale, nationale et la vie du Parti avec la préparation d'un congrès.



Au cours de la rencontre, selon le communiqué transmis à PressAfrik, le parti s’est tout d’abord incliné devant la mémoire des victimes des accidents tragiques de Sikilo et sur le territoire de la Commune de Sakal. Il présente ses condoléances aux familles éplorées.



Par ailleurs, le SPE encourage le Gouvernement à "user de ses compétences régaliennes", pour que la sécurité des passagers des transports en commun soit garantie, en faisant strictement respecter les normes et la réglementation en vigueur. Si la concertation avec tous les acteurs concernés est souhaitable, la préservation des vies humaines est une surpriorité.





Abordant la vie du Parti,

le SPE a souligné avec force que le Secrétaire général demeure l’autorité morale et le ciment du Parti. "Le calendrier de l’AFP est élaboré démocratiquement dans les Instances régulières qui géreront les différentes étapes menant au prochain Congrès, dont les objectifs seront fixés conformément aux orientations", souligne le document.



Le SPE engage les responsables et militants de l’AFP à "demeurer attentifs" aux conclusions et recommandations des Instances du Parti, pour la défense et la pérennisation des valeurs et des idéaux portés par le mémorable Appel du 16 juin 1999.