Le pays où 14 fillettes tombent enceintes chaque jour

Etre une fille au Guatemala était déjà compliqué avant l'arrivée du coronavirus.



Mais le risque de se retrouver victime de violences sexuelles n'a fait qu'augmenter avec la pandémie.



Selon les données de l'Observatoire des droits de l'enfant, au moins 5 133 filles âgées de 10 à 14 ans sont tombées enceintes l'année dernière dans ce pays d'Amérique centrale.



C'est une moyenne de 14 par jour.



Et l'observatoire du coordinateur institutionnel pour la promotion des droits de l'enfant (Ciprodeni) a également enregistré 111 216 grossesses chez les jeunes de 15 à 19 ans.



Cela équivaut à plus de 12 grossesses d'adolescentes par heure, dont la grande majorité est également attribuable à des violences sexuelles, comme le souligne le secrétaire exécutif de Ciprodeni, Otto Rivera.



"Selon la loi contre la violence sexuelle, l'exploitation et la traite des personnes, le fait d'avoir des relations sexuelles avec toute personne de moins de 18 ans est classé comme un viol", explique M. Rivera.



"Et dans le contexte de la pandémie, ce type de crime est encore plus grave", assure-t-il à BBC Mundo.



Multiplié par trois

jusqu'en juillet de cette année, les chiffres de Ciprodeni montrent 2 289 grossesses chez les filles de 10 à 14 ans et 51 548 pour le groupe d'âge de 15 à 19 ans.



Alors que l'Observatoire de la santé de la reproduction (OSAR) comptait déjà 77 847 grossesses d'enfants et d'adolescents au 16 septembre.



Le confinement - qui, selon M. Rivera, expose davantage de mineurs à des risques accrus - peut néanmoins avoir affecté la détection de nombreuses autres grossesses, de sorte que les chiffres réels pourraient être plus élevés.



Mme Ciprodeni, par exemple, affirme avoir déjà constaté une réduction du nombre de rapports sur les violences domestiques au cours des derniers mois.



"Dans le même contexte de la pandémie, le nombre d'affaires a augmenté, mais en même temps le nombre de plaintes a diminué parce que les tribunaux n'ont pas fonctionné à leurs heures habituelles", dit Rivera.



Et le secrétaire exécutif du coordinateur partage également une hypothèse de travail qui rend encore plus évidente la gravité du problème de la violence sexuelle contre les enfants et les adolescents guatémaltèques.



"A Ciprodeni, nous estimons que seule une fille ou une adolescente sur trois qui est abusée ou violée tombe enceinte", dit-il à BBC Mundo.



"En d'autres termes, ce n'est pas que 77 847 filles et adolescentes ont été abusées ou violées jusqu'à présent cette année. Nous devons multiplier cela par trois", suggère M. Rivera.



"Des vies silencieuses"

Ces chiffres expliquent pourquoi la chercheuse Ana Lucía Ramazzini du Flacso Guatemala qualifie le problème de "nouvelle épidémie".



Mais Ramazzini souligne également l'impact biologique, social et psychologique que cette violence, et les grossesses qu'elle engendre, ont sur les filles et les adolescentes.



Au cours de leurs recherches en 2015, par exemple, neuf adolescentes enceintes sur dix interrogées ont déclaré avoir cessé d'étudier et de participer à des espaces d'organisation communautaire.



Et plus récemment, Mme Ramazzini a coordonné une recherche sur la relation entre les grossesses non désirées et les suicides au Guatemala, un problème qui, selon elle, ne reçoit pas l'attention qu'il mérite.