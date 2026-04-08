Législatif : Ismaila Wone dévoile les contours de la réforme des articles L29 et L30

Ismaïla Wone, député membre du groupe parlementaire Pastef Les Patriotes, est l'un des principaux porteurs de la nouvelle proposition de loi visant à réformer en profondeur les articles L29 et L30 du code électoral sénégalais. Déposé officiellement sur le bureau de l'Assemblée nationale, ce texte s'attaque aux dispositions relatives à l'incapacité électorale, souvent critiquées pour leur usage à des fins d'exclusion politique sous l'ancien régime.







Le parlementaire explique que l'initiative vise à réécrire ces articles de façon claire et intelligible, afin de supprimer toute marge d'interprétation abusive par les juristes ou les acteurs politiques. Pour Ismaïla Wone, il s'agit de mettre en place des verrous législatifs solides qui garantissent la liberté de chaque citoyen d'être électeur et éligible, empêchant ainsi que le droit ne soit utilisé comme une arme pour écarter des adversaires.







Bien que le débat sur l'éligibilité d'Ousmane Sonko pour la présidentielle de 2029 soit au cœur des préoccupations, l'élu précise que cette réforme n'est pas une loi de circonstance pour le leader de son parti. Il soutient dans un entretient accordé à Seneweb que la candidature de ce dernier ne souffre d'aucune contestation et que l'objectif premier de cette proposition est de sécuriser l'avenir démocratique du pays en protégeant tout candidat potentiel contre d'éventuelles manipulations administratives ou judiciaires.

