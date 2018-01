Le père du défunt étudiant Mamadou Diop réclame à l'Etat les 20 millions d'indemnisation et...

Tué le 31 janvier 2012 par un véhicule de la police sénégalaise, lors d'une manifestation de l'opposition à la Place de l'Obélisque, Mamadou Diop a été intégré dans la fonction publique par les autorités, qui ont aussi donné à ses enfants le statut de pupille de la Nation. Seulement, son avocat et son père affirment que le régime de Macky Sall n'a pas respecté tous ses engagements, par rapport au défunt étudiant mbourois. La pension pour sa veuve et les 20 millions d'indemnisation prononcés par le juge



"Le président de la République m'a reçu au Palais au premier anniversaire de la mort de Mamadou Diop (le 31 janvier 2013). Il avait appelé certains ministres pour que les enfants de Mamadou Diop soient déclarés pupilles de la nation et que lui soit rétabli dans la Fonction publique. Ca a été fait. Mais ce qui reste, c'est la pension qu'on doit verser à sa veuve et les 20 millions de Fcfa d'indemnités que l'Etat doit verser à la famille suite à la décision de justice prononcée par le juge, il y a de cela deux ans", a dénoncé Mama Diop