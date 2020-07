Le plan d’urgence de la presse en ligne déposé cet après-midi auprès du ministre de l’Economie

Les membres de la Coordination des acteurs de la Presse (CAP) avec les experts vont déposer ce lundi dans l’après-midi, le plan d’urgence de la presse en ligne auprès du ministre de l’Economie et du Plan, Amadou Hot. La rencontre va se tenir à la Direction générale de la Planification et des Politiques Économiques (DGPPE).



Le document bouclé ce matin, « sera présenté par les experts et un membre du bureau va présenter les pertes estimées et nos attentes par rapport au gouvernement », informent-ils.



Une délégation de cinq personnes composée de trois membres du bureau (IbraHima Lissa Faye, Abdoulaye Salam Fall vice-président et PDG Président Directeur Général) de Seneweb et Daouda Diaw de Djolofactu président de la Commission Stratégies et développement) et les deux experts vont y aller. Le ministre de la Culture et de la Communication sera à côté de M.Hot