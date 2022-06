Le plan fou du Barça pour le mercato, le transfert de Vitinha au PSG enflamme le Portugal

Le plan fou du Barça pour le mercato estival, Vitinha fait la Une de tous les journaux portugais et le départ de Mané attriste l’Angleterre, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.





Le Barça lance les opérations



Vous connaissez le Barça, ils ont envie de faire toutes les folies possibles sur le mercato, même si les finances sont dans le rouge. Sauf que ça tombe bien maintenant, le Barça a récemment trouvé un accord avec une société commerciale ce qui a fait gonfler le portefeuille. Les Blaugranas vont enfin pouvoir recruter les 5 joueurs qu’ils visent depuis des semaines. 5 noms que l’on retrouve sur la Une de Sport ce matin. On va commencer par parler de Marcos Alonso, Azpilicueta et Christensen. Les 3 joueurs de Chelsea sont en fin de contrat et auraient signé un bail avec le FC Barcelone depuis un moment déjà. L’officialisation devrait arriver dans les prochains jours. En ce qui concerne Frank Kessié, lui aussi en fin de contrat avec l'AC Milan, il attend l’annonce officielle de sa signature avec les Culés depuis janvier d’après le quotidien espagnol.



Enfin, on n'oublie pas la priorité absolue de Joan



Laporta : Robert Lewandowski. Selon Sport et Mundo Deportivo, le Barça a déposé une nouvelle offre pour le Polonais sur la table du Bayern Munich. L’arrivée de Mané en Bavière devrait favoriser son départ. La somme est estimée aux alentours des 32-35 millions d’euros. Ce n’est peut-être pas encore assez pour convaincre le club bavarois. Le Barça reste confiant dans cette affaire.





La pépite Vitinha à la Une au Portugal



On connaît le nom de la première recrue estivale du Paris Saint Germain : Vitinha de Porto. D’après O Jogo, le milieu de terrain portugais de 22 ans est actuellement à Paris, ça devrait être officiel dans quelques heures. Le PSG a payé sa clause libératoire d’environ 40 millions d’euros. Le départ du prodige qui n’a que 3 sélections avec la Seleçao enflamme la presse portugaise, on le retrouve sur la Une d’A Bola et de Record. Comme on vous l’a annoncé hier, Vitinha a déjà donné son accord pour un contrat de 5 ans. Dans son édition du jour, Le Parisien fait l’étendue de toutes les qualités du Portugais. Décrit comme très bon techniquement, il est capable de jouer à tous les postes dans l’entre jeu.



L'Angleterre pleure Mané



Ce matin au pays de sa majesté, on pleure le départ de Sadio Mané. Le Daily Star est catégorique, «Sadio, tout est fini». Liverpool a accepté la dernière offre du Bayern Munich pour le Sénégalais. L’attaquant doit passer sa visite médicale mardi avant de signer un contrat de trois ans. «Une triste fin» pour le Daily Express qui déplore son départ après l’échec des Reds en Ligue des Champions. Mais le club a apprécié la manière respectueuse avec laquelle Mané a communiqué son désir de partir. Enfin, on en sait un peu plus sur les coulisses du transfert dans les pages intérieures du Guardian. Le Bayern va débourser un peu plus de 40 millions d’euros, bonus compris, pour le champion d’Afrique. Une information confirmée par le Daily Mirror.