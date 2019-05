Le porte-parole des cheminots du monde appelle à créer des associations pour défendre la ligne Dakar-Bamako

Le président de la Fédération internationale des transports de la section cheminote, par ailleurs porte-voix des cheminots du monde, David Gobé, a appelé jeudi à Thiès, tous les cheminots, toutes les populations et tous les syndicats à créer des associations pour défendre la ligne ferroviaire Dakar-Bamako, "mise à terre", par certaines lobbys d'idéologie libérale.



"Durant mon séjour en terre malienne et sénégalaise, j'ai pu constater le dégât du libéralisme ferroviaire, poussé à son paroxysme, c'est à dire, l'anéantissement total d'une ligne vitale pour l'économie d'un pays, vitale pour deux peuples", a dit David Gobé.



Et d'ajouter : " Une ligne qui est à la fois, symbole de vos malheurs, parce que symbole d'un passé colonial. Mais, elle est aussi symbole de votre indépendance à travers la grève des cheminots de 1946". Il a rappelé l'impératif de s'unir pour la réouverture du corridor Dakar-Bamako. "Cette ligne doit rouvrir entièrement et rapidement. Parce que c'est un rapport social. Et je pense qu'elle apportera la paix dans le Mali", a-t-il espéré.