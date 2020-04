Le préfet de Dakar annule la Conférence de presse du FRAPP avec 2 camionnettes remplies de policiers

Le préfet de Dakar s'oppose à la tenue de la conférence de presse de FRAPP qui devait se tenir, ce mardi 14 avril, à leur siège à partir de 10h30 pour parler du Coronavirus. "À 9h 48 minutes le commandant du corps urbain de la police de Grand-Yoff est venu nous dire qu'il a reçu des ordres pour empêcher la tenue de la conférence de presse", informe le Secrétariat Exécutif National du FRAPP.



Le préfet de Dakar qui a appelé le délégué général du FRAPP et son secrétaire administratif avance comme motif "que tout rassemblement était interdit et que cette conférence de presse était un rassemblement."



Le mouvement Panafricaine de répliquer que "les sièges étaient disposés dans la salle dans le strict respect des mesures barrières. De plus, le FRAPP a disposé du gel alcoolique et acheter des masques pour les journalistes"



Mais regrette, le mouvement, "Malgré cela, le préfet a campé sur ses positions. Deux camionnettes remplies de policier sont arrivées au moment où le FRAPP annonçait aux journalistes présents l'annulation de la conférence de presse du fait du préfet. Voici le texte liminaire qui devait être lu aux journalistes."