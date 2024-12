Le président Diomaye Faye élevé au rang de citoyen d’honneur de la Ville de Thiès

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, actuellement à Thiès (70 kilomètres de Dakar) pour l’inauguration de la statue Lat Dior Diop, a été élevé au rang de citoyen d’honneur de la cité du rail par le Conseil municipal. Qui ne s'est pas arrêté là. L’institution municipale a, par la même occasion, décerné sa première médaille au chef de l’Etat.



Le maire de Thiès, Babacar Diop, a remis la distinction au Président Bassirou Diomaye Faye, lors d’une cérémonie en présence de membres du gouvernement et d’autorités territoriales et coutumières, rapporte L'Aps.



La statue en l’honneur du héros national Lat Dior installée entre la place Agora et l’auditorium de l’avenue Cäen, a été inaugurée ce jeudi par le chef de l’État.