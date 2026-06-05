Le président béninois Romuald Wadagni en Côte d'Ivoire, dernière étape de sa tournée africaine

Après le Nigeria, le Burkina Faso, le Niger et le Togo, Romuald Wadagni a bouclé sa première tournée sous-régionale, en Côte d’Ivoire. Pour cette visite d’amitié et de travail, il était accompagné de la ministre des Affaires étrangères et du ministre du Commerce. Romuald Wadagni s’est entretenu avec le président ivoirien, Alassane Ouattara. Tous deux ont évoqué « l’excellence des relations historiques » entre leurs deux pays. L’occasion aussi de parler des questions qui préoccupent la Cédéao.