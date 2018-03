Le président camerounais Paul Biya en visite en Chine pour parler affaires

Les dernières visites diplomatiques entre la Chine et le Cameroun se sont soldées par la signature de gros contrats ou accords de prêts et celle-ci ne devrait pas faire exception à la règle. Le président camerounais arrive à Pékin accompagné de six ministres, dont les ministres de l'Economie, de l'Eau ou encore des Travaux publics, ainsi que de représentants des patrons camerounais et de la chambre de commerce.



La Chine est déjà, et de loin, le principal soutien financier du Cameroun. L'argent chinois représente les deux tiers des investissements directs étrangers. Comme le souligne la présidence camerounaise elle-même, la Chine a remporté tous les projets d'infrastructure d'envergure ces dernières années : construction d'autoroutes, de barrage ou de port en eaux profondes, et elle s'intéresse de plus en plus aux mines camerounaises.



La Chine finance également les travaux de deux stades devant accueillir des matches de football lors de la prochaine CAN. Un sujet sensible pour le Cameroun, plusieurs experts ayant émis des doutes sur la capacité du pays à être prêt à temps, en juin 2019.