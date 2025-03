Le président de la République en visite à Touba pour présenter ses condoléances

Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, effectuera une visite privée à Touba ce samedi 15 mars 2025. Cette visite intervient dans un contexte de deuil, marqué par le rappel à Dieu de plusieurs chefs religieux de la confrérie des Baye Faal et des mourides.



L'objectif principal de cette visite est de présenter ses condoléances aux familles et aux proches des défunts, en particulier à la suite du décès du khalife général des Baye Faal, Serigne Amdy Modou Mbenda Fall, ainsi que de Serigne Moustapha Saliou Mbacké, une figure respectée au sein de la communauté mouride.



À son arrivée à Touba, le président Faye sera accueilli par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Ce dernier recevra son hôte dans la pure tradition de la fraternité et de la solidarité mouride.