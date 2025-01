"Le président de la République et le gouvernement sont là pour 18 millions de Sénégalais" (Ousmane Sonko)

Lors de son intervention en direct ce dimanche 5 janvier, Ousmane Sonko est revenu sur la question de la nomination d'Aoua Bocar Ly Tall, et a donné des conseils importants à ses militants, leur demandant de faire preuve de prudence dans la gestion de telles situations à l'avenir. Il a insisté sur le fait que, face à des cas similaires, il était primordial de se limiter à émettre des alertes sans céder à l'excès. Selon lui, "le président de la République et le gouvernement sont là pour 18 millions de Sénégalais", soulignant que la mission des dirigeants du pays est de servir tous les citoyens, sans distinction.



Sonko a également abordé une question personnelle, évoquant les personnes qui l'ont insulté. Il a posé une question à ses partisans, leur demandant, en substance, quelle logique pourrait le pousser à accepter des personnes qui ont dit "n'importe quoi" à son sujet. Il a fait un appel à la réflexion, soulignant l'importance de maintenir la dignité et de ne pas céder à des compromis avec ceux qui ont attaqué sa personne de manière injustifiée.



En réponse aux demandes de certains militants qui réclament des postes au sein de l'administration, le Premier ministre a mis les choses au clair : "Tout le monde ne peut pas avoir un poste." Il a rappelé que l'essence du projet politique de Pastef ne réside pas dans des ambitions personnelles, mais dans une volonté collective de contribuer au bien-être de la nation, sans attendre un retour personnel. Selon lui, le véritable fondement de Pastef repose sur la participation active et désintéressée à l'édification du pays.



Le leader de Pastef a également souligné que le Pastef se distingue par un socle fondamental de consensus et de concertation. Le parti accorde une place importante à ses militants, mais cette place doit se justifier par l'engagement sincère et la volonté de servir les idéaux du parti et non d'obtenir des avantages personnels.