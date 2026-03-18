Le président iranien rend hommage aux hauts responsables tués dans les attaques américano-israéliennes

Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré mercredi que le pays pleure la perte de plusieurs hauts responsables tués lors d’attaques américano-israéliennes.



Dans un message publié sur le réseau social américain X, il a rendu hommage à Esmail Khatib, ministre du renseignement iranien, Ali Larijani, président du Conseil suprême de sécurité nationale, et Aziz Nasirzadeh, ministre de la Défense, ainsi qu’à certains de leurs proches et assistants.



Le président a exprimé sa confiance que « leur voie se poursuivra plus fermement qu’auparavant ».



Les tensions régionales se sont intensifiées depuis qu'Israël et les États-Unis ont lancé une offensive conjointe contre l’Iran le 28 février, une opération que Téhéran estime avoir fait environ 1 300 morts, dont le guide suprême de l’époque, l’ayatollah Ali Khamenei.



L’Iran a riposté par des frappes de drones et de missiles visant Israël, la Jordanie, l’Irak et les pays du Golfe abritant des installations militaires américaines, causant des victimes, des dégâts aux infrastructures et perturbant les marchés mondiaux ainsi que le trafic aérien.