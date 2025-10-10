Le prix Nobel de la paix décerné à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado

La dirigeante de l'opposition vénézuélienne a reçu le prix Nobel de la paix 2025 pour ses efforts de promotion des droits démocratiques au Venezuela.
Maria Corina Machado vit dans la clandestinité dans son propre pays depuis la réélection contestée du président Nicolas Maduro en juillet 2024.
Le prix Nobel de la paix a été annoncé vendredi à 11 heures, quelques heures après la conclusion d'un accord de paix proposé par Donald Trump à Gaza. Le président américain ne cache pas son ambition de se voir décerné le prix.
