Le prix Renaudot 2024 attribué à Gaël Faye pour son roman «Jacaranda»

Avec son premier roman, Petit pays, paru il y a 8 ans, Gaël Faye avait bouleversé ses lecteurs. Ce lundi 4 novembre 2024, l'auteur, compositeur et interprète de 42 ans a été une nouvelle fois sacré en recevant le Prix Renaudot pour son roman Jacaranda publié aux éditions Grasset.



Tout juste paru en août 2024, son livre figurait sur la liste du prix Goncourt qui a finalement été remporté par Kamel Daoud avec Houris (Gallimard). Dans Jacaranda, Gaël Faye raconte l'arrivée d'un jeune Français dans le pays d'origine de sa mère : le Rwanda. Là-bas, il va y découvrir une part de son histoire.



Alors que dans le premier Petit pays, prix Goncourt des lycéens 2016 et immense succès de librairie, l'auteur se plaçait du point de vue d'un garçon ayant grandi au Burundi, cette fois le narrateur a grandi en France, à Versailles, d'un père français et d'une mère rwandaise.





