Le procès des faux médicaments de Touba renvoyé au 5 juin prochain

Le procès des mis en cause dans l’affaire des faux médicaments saisis à Diourbel est renvoyé jusqu’au 5 juin prochain. Le juge a pris cette décision suite à la requête de Me Massokhna Kane. Ce dernier, qui s’est constitué partie civile va défendre les intérêts du Syndicat national des pharmaciens.



Ses autres collègues de la partie civile ne se sont pas, eux, privés de critiquer la justice laquelle, selon eux, s’apprête à juger de simples exécutants alors que les commanditaires vaquent tranquillement à leurs occupations. Ce qui est déplorable à leurs yeux.



Cette affaire est partie de la saisie, par les gendarmes, de médicaments contrefaits d’une valeur estimée à 1,7 milliards de francs Cfa. L'opération qui s’est déroulée le 11 novembre 2017 à Touba Belel avait permis de mettre la main sur deux personnes, un Sénégalais, (Bara Sylla) et un Bissau-guinéen (Amadou Diallo). Ils seront les seuls à faire face au juge le 5 juin prochain.



Ils devront répondre de «trafic de médicaments contrefaits, contrebande et d’association de malfaiteurs.