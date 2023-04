Le procès en appel des députés du Pur Vs de Amy Ndiaye Gniby renvoyé au 15 mai

Ouvert ce lundi matin devant la Cour d'appel de Dakar, le procès en appel des députés du Pur (Parti pour l’Unité et le rassemblement) a été renvoyé au 15 mai prochain.



En effet, Massata Samb et Mamadou Biaye, deux députés du Pur ont été condamnés en première instance à une peine de 6 mois de prison ferme assortie d’une amende de 5 millions qu’ils doivent verser à leur collègue Amy Ndiaye Gniby. A l’annonce du verdict, leurs avocats avaient dénoncé le verdict avant d'interjeter appel.



Les deux députés mis en cause s’en étaient pris à leur collègue qu’ils accusent d’avoir tenu des propos déplacés envers le responsable moral Serigne Moustapha Sy du PUR.