Le promoteur de lutte Luc Nicolaï devant le procureur Mbour ce vendredi

L’affaire de la drogue placée dans une chambre à l’hôtel Lamatin Beach de Saly, zone touristique, située dans la région de Mbour à 80 km de Dakar, n'est toujours pas finie. La Cour suprême s'était penchée le 16 juillet dernier sur le dossier accablant le promoteur de lutte (Lamb en wolof), Luc Nicolaï



Condamné à cinq (5) ans de prison dont un (1) an avec sursis et 100 millions et 20 millions de F Cfa à payer respectivement à Bertrand Touly et à l’hôtel Lamantin Beach, avec un mandat d’arrêté en sus, Luc Nicolaï avait formulé un pourvoi en cassation contre la décision rendue par la Cour d’appel de Saint-Louis, au Nord du Sénégal.



La partie adverse, Bertrand Touly qui n’était pas prête à lâcher du lest, estimait que le promoteur de lutte n’a même pas le droit de faire un pourvoi, puisqu’il fait l’objet d’un mandat d’arrêté qui n’est pas encore exécuté.