Le record historique d’Haaland choque l’Europe, la grosse décision de Manchester United pour Kane

La planète foot s’incline devant le cyborg Erling Haaland, Manchester United ne fera pas de folie pour Harry Kane, Luka Modric a tranché pour son avenir : retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



Erling Haaland n’est pas humain !



Le choc des titans entre Manchester City et Arsenal a tourné à la démonstration. L’enjeu de cette rencontre était colossal puisque le gagnant a de grandes chances d’être le futur vainqueur de Premier League. Malheureusement pour les spectateurs, il n’y a pas vraiment eu match tant le duo Haaland-De Bruyne a terrorisé les Gunners, victoire nette et sans bavure, 4-1.



Pour la presse anglaise, City a clairement mis fin au suspens concernant le titre. C’est d’ailleurs le sentiment qui règne ce jeudi matin en Angleterre. Comme vous pouvez le voir sur cette très belle Une du Daily Telegraph qui fait dans le jeu de mots avec du Haaland dans le texte. Il y avait clairement une classe d’écart entre les deux équipes et les Gunners n’ont pas su résister face à un Manchester City «destructeur», comme l’écrit le Manchester Evening News.



Moins tueur que d’habitude, le cyborg norvégien a quand même trouvé la faille en toute fin de match. Les cheveux en vent, le cyborg a battu un immense record, celui du record de but inscrit en une saison de Premier League détenu jusqu’à présent par Mohamed Salah avec ses 32 buts inscrits avec Liverpool.



Dire qu’il lui reste encore 7 matchs pour améliorer ce record. Terrifiant. Toute la presse européenne est à genoux devant le cyborg norvégien ce jeudi matin. La Gazzetta dello Sport parle du record d’Haaland et de la performance de City dans ses pages intérieures.



En Espagne, le Mundo Deportivo relaye aussi la performance de champion des Skyblues. Le Real Madird peut trembler.



Manchester United a peur de Tottenham



Le gros dossier Harry Kane agite tout le Royaume de sa Majesté ces derniers jours. L’attaquant star de Tottenham se rapproche de la fin de son contrat et un départ est plus que jamais d’actualité compte tenu de la sombre période que traverse les Spurs.



Tottenham devra le vendre si jamais Kane choisissait de ne pas prolonger. Et ça tombe bien, les prétendants sont très nombreux ! Les clubs les plus intéressés sont le Bayern Munich, le PSG et Manchester United.



Et le Daily Mirror révèle une grosse information ce matin. Les Red Devils, qui sont à la recherche d’un numéro 9, «n’iront pas à la guerre pour Harry Kane».



Le tabloïd anglais explique que Manchester United a peur de Daniel Levy, le propriétaire des Spurs, qui tentera certainement de faire jouer la concurrence pour tirer le meilleur prix en cas de vente de son buteur.



Une information également reprise par le Manchester Evening News. Manchester United pourrait se tourner vers d’autres pistes comme celle de Victor Osimhen du Napoli. Affaire à suivre.