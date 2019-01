Le recteur de l’Ucad envoie les étudiants dans les champs

C’est un site de 50 hectares que la commune de Ndiakhéne, située dans la localité de Tivaoune, a offert à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar depuis 10 ans. Et le recteur Ibrahima Thioub, qui lance le projet "Ucad nourrit Ucad" envoie les étudiants dans les champs qui va constituer pour l’institution universitaire un champ d’école.



« Nous mobilisons en permanence nos étudiants qui travaillent avec les groupements féminins et jeunes à participer à la production et en même temps nos étudiants y font leur master. Et également des expérimentations que nous faisons sur ces terres sableuses du Cayor. Notre objectif est de faire qu’un jour un frigoriste quitte Ndiakhéne pour ravitailler les 80.000 étudiants de L’UCAD », explique le recteur dans les ondes de Rfm.