Le représentant de Frank Timis est arrivé au tribunal en compagnie de Me El Haj Diouf

Me El Haj Diouf est sans nul doute l'avocat le plus sollicité du moment. De l'affaire PETROTIM qui implique le frère du Président et l'homme d'affaires roumain, à celle des 94 milliards dans laquelle l'ancien Directeur des Domaines Mamour Diallo est accusée, Me El Haj Diouf est omniprésent.



Ce mardi, il a été aperçu en compagnie du représentant de Frank Timis, au Palais de justice de Dakar. Ce dernier est venu dans le cadre des auditions par le Doyen des juges, des personnalités citées ou détenant des informations dans le scandale présumé des contrats gaziers et pétroliers du Sénégal.