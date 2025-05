Le retrait progressif des troupes françaises du Sénégal n’a pas débuté le 28 avril 2025

Selon le capitaine de vaisseau Ibrahima Sow, de la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées du Sénégal ( DIRPA ), ces véhicules, présents à Dakar, participaient à une formation conjointe avec l’équipe de santé des forces armées sénégalaises.Le convoi fait partie du contingent logistique engagé dans l’exercice militaire multinational African Lion 2025 . Selon l’adjudant Seydou Diallo, chef du bureau d’informations relations publiques à l’état major de l’armée de terre : « ils ne sont pas les seuls : les Américains sont là, tout comme la Mauritanie et la République de Côte d’Ivoire ».Il ajoute : « au-delà des aspects purement militaires, des activités civilo-militaires sont prévues au bénéfice des populations locales de Dodji et Thiès. Il s’agira notamment de consultations médicales gratuites et de dons de médicaments, une composante humanitaire qui illustre la volonté des forces armées de s’inscrire dans une démarche de proximité et d’assistance aux communautés hôtes ». L’exercice African Lion , présenté comme le plus grand entraînement militaire conduit par les États-Unis sur le continent africain, a débuté le 14 avril 2025 en Tunisie. L’édition 2025 réunit plus de 10 000 soldats issus de 40 pays, dont 7 membres de l’OTAN. Le Sénégal fait partie des quatre pays hôtes, aux côtés du Maroc, de la Tunisie et du Ghana.Dans un communiqué du 30 avril 2025, le Ministère des Forces Armées du Sénégal a confirmé que l’exercice se déroulera du 3 au 15 mai 2025, en partenariat avec les États-Unis, les Pays-Bas, la Mauritanie, la Côte d’Ivoire et d’autres nations. Les opérations ont lieu dans les centres d’entraînement de Thiès et de Dodji (Linguère), mobilisant d’importants moyens logistiques.La vidéo diffusée le 28 avril 2025 montrant un convoi militaire n’est pas la preuve d’un retrait progressif des troupes françaises du Sénégal. Il s’agissait, en réalité, de blindés néerlandais participant à l’exercice African Lion 2025.Bien que des étapes de rétrocessions aient bien été amorcées, aucun retrait militaire formel n’a débuté à la date mentionnée. Les informations relayées par Afrikcom et Brut Afrique, entre autres médias, sont donc erronées et relèvent d’une confusion entre des faits distincts.