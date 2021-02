Le réveil du Real fait parler en Espagne, le clash Juve-Inter agite l'Italie Par Guillaume Vigier

Le Real donne «un cours de français»



Du côté de l'Espagne, le Real Madrid s'est imposé hier. Une victoire (2-0) qui donne de l'air à Zinedine Zidane, pas forcément en bonne position en ce moment de crise dans la capitale espagnole. Mais il s'agit là surtout d'une bonne opération pour la Casa Blanca qui revient à 5 points de l'Atlético de Madrid, qui avait fait match nul la veille, mais qui a joué deux match en moins. «Le Real Madrid veut la bagarre», résume Marca. Cette victoire très importante fait aussi la couverture du journal As qui note la belle performance des Français de l'équipe, avec des buts de Karim Benzema et de Ferland Mendy. Pour le quotidien ibérique, c'était «un cours de français», tout simplement. As relève aussi la bon match de Marcelo, qui «ressuscite», si on en croit le média.





«Quelle baston entre Agnelli et Conte»



En Italie aussi, il y avait un match de Coupe, ce mardi. Un sacré choc entre l'Inter et la Juve, pour le match retour. Après une première rencontre gagnée (2-1) par la Vieille Dame, c'est cette dernière qui a obtenue sa qualification pour la finale, après le malheureux match sans but de ce mardi. Forcément, cela fait grand bruit dans la presse transalpine. «La Juve en finale... et des clashs», titre ainsi La Gazzetta dello Sport. Car il y a eu des moments chauds lors de la rencontre. En effet, en rentrant aux vestiaires, Antonio Conte a fait un doigt d'honneur qui aurait été à destination d'Andrea Agnelli, le président des Bianconeri. Ce dernier aurait répondu par «vas te faire voir», ponctué d'un petit mot doux commençant par la lettre «c». Il n'en fallait pas plus pour que la presse italienne ne s'embrase ! «La Juve en finale au milieu des étincelles», se régale par exemple le Quotidiano Sportivo. «Une Juve d'acier, mais quelle baston entre Agnelli et Conte», titre de son côté Tuttosport. Cette dispute entre Conte et Agnelli ne devrait pas améliorer la relation entre les deux hommes, surtout si les deux équipes jouent le Scudetto jusqu'à la fin du championnat.



L'absence de Di Maria fait grand bruit



Enfin, la blessure et l'absence d'Angel Di Maria inquiètent à Paris, et font couler beaucoup d'encre. Ce mercredi, Le Parisien se demande ainsi «comment remplacer l'indispensable Di Maria ?». Le quotidien pense par exemple au fait que Pochettino pourrait densifier son milieu de terrain en son absence, ce qui pourrait être un carte à jouer pour contrecarrer les plans du FC Barcelone. Car il y a de fortes chances que l'Argentin soit absent pour le match aller de Ligue des Champions, qui se joue dans moins d'une semaine. Forcément, la blessure de l'ancien joueur du Real Madrid fait aussi réagir en Espagne, notamment dans les journaux pro-barcelonais. L'information fait ainsi les gros titres de Mundo Deportivo, ou encore de Sport qui évoque une «première étape perdue» pour Di Maria.