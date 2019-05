"Le secteur minier contribue à hauteur de 98 milliards de F CFA dans la caisse de l’Etat" (Directeur)

Ousmane Cissé Directeur des mines et de la géologie a indiqué que le secteur des mines contribue à hauteur de 98 milliards de F CFA dans les caisses de l’Etat. Il s’exprimait, ce samedi lors de la cinquième (5) édition de la conférence annuelle de Pokat dans l’arrondissement de Tattaguine ou il est invité.



« Le secteur minier se porte bien. Nous enregistrons de nouveaux projets qui sont arrivés à maturité et qui peuvent faire l’objet d’exploitation. Les derniers chiffres qui ont été publiés par l’ITE montrent que le secteur des mines contribue à hauteur de 98 milliards de F CFA. Et l’ensemble de l’industrie extractive tourne autour de 105 milliards de F CFA. En terme de rentrée de devis, l’industrie minière est devant », dit-il.



Selon M. Cissé, « l’ensemble de ces découvertes devraient contribuer à accroître les revenus de l’Etat et permettre le développement l’économique, et le social des populations. Mais dans le respect de l’environnement et des droits humains. Donc il s’agit de mettre l’individu au cœur de l’industrie minière ».



Parlant de l’impact attendu du secteur minier, le Directeur général des mines et de la géologie précise que : « l’impact est dans l’économie nationale. Vous voyez les recettes de l’Etat en termes d’exploitation, ces recettes sont tirées des ressources minières, des phosphates, de l’or de Sabadola. Les recettes minières ne sont pas des recettes versées dans un compte minier. Ça rentre dans le budget de l’Etat qui sert à satisfaire beaucoup de besoin des populations. L’argent extrait du secteur des mines est versé dans le budget de l’Etat qui sert à la réalisation d’autres projets ».