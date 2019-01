Le site ghanéen a supprimé la "Fake News" sur Sonko et Tullow Oil

Le site ghanéen "Modern Ghana" a supprimé ce jeudi après-midi l'article qui impliquait Ousmane Sonko dans un financement occulte de 195 000 dollars de la société britannique Tullow Oil.L'article intitulé "The Challenges of exploiting natural resources in Africa" a été repris par des journaux et beaucoup d'autres sites sénégalais. PressAfrik a été l'un des premiers sites à douter de la véracité du contenu en lançant une recherche sur la journaliste. La suite des événements a donné raison à la rédaction.