Le stade de Wolverhampton a pris feu !

Vainqueur de Brentford (2-1) à l'occasion de la 23ème journée de Premier League, Wolverhampton s'est pourtant réveillé avec la gueule de bois ce dimanche. Et pour cause. Comme indiqué par le communiqué des Wolves, le Molineux Stadium, célèbre enceinte du club, a pris feu aux alentours de deux heures du matin. Si personne n'a été blessé, le stade a quant à lui subi des «dommages considérables».



Concernant les faits, l'incendie a débuté dans le bar du stade et l'intervention rapide des pompiers a permis de maîtriser le feu, qui ne s'est pas étendu. Malgré tout, le club communiquera dans les prochaines heures sur l'état du parcage visiteur et a d'ores et déjà tenu à présenter ses excuses pour les «alarmes très puissantes qui se sont enclenchées la nuit dernière», mais «espère que les riverains en ont compris la nécessité à un moment si critique».