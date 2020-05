Le témoin qui accuse Soro dans l’assassinat de «Kass»

C’est un témoignage-choc qu’a diffusé la chaîne de télévision France 24 sur les assassinats à Bouaké en 2004, dont celui du caporal « Kass ». Suite à la plainte pour torture, assassinat et crimes de guerre déposée le 7 mai à Paris contre Guillaume Soro et contre X, par des plaignants de nationalités ivoirienne et française, relative notamment à l’assassinat de l'ancien chef rebelle Ibrahim Coulibaly, dit « IB », France 24 a en effet recueilli le témoignage d'une des parties civiles au sujet, cette fois-ci, de l’assassinat de « Kass ».