Le torchon brûle entre Robert Lewandowski et le Bayern Munich !

À l'occasion de la 31ème journée de Bundesliga, le Bayern Munich, solide leader du championnat allemand, accueille le Borussia Dortmund dans une rencontre qui pourrait d'ores et déjà sacrer l'écurie munichoise pour la dixième saison de rang. Un choc auquel participera bien évidemment Robert Lewandowski (33 ans), leader offensif incontesté de la formation entraînée par Julian Nagelsmann. Mais peut-être le dernier... À l'aube de sa dernière année de contrat avec le Bayern, l'international polonais (129 sélections, 75 buts) n'a, en effet, toujours pas prolongé du côté de Munich. Une tendance qui semble d'ailleurs se confirmer ces dernières heures, tant la relation entre les deux parties se dissèque progressivement. Agacé par le peu d'intérêt porté à son égard, «Lewy» - qui s'est entretenu avec Oliver Kahn (président du conseil d'administration) et Hasan Salihamidzic il y a deux semaines - regrette ainsi que la question de son avenir ne soit pas au centre des préoccupations des dirigeants bavarois



Un traitement étonnant quand on connaît la force de frappe que représente le Polonais sur le front de l'attaque du Bayern Munich. Auteur de 47 buts et 6 passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Lewandowski reste toujours dans le viseur du FC Barcelone mais souhaite malgré tout attendre la position finale des décideurs munichois à son égard. Pour l'heure et si une réunion avec Kahn et Salihamidzic ainsi que son agent Pini Zahavi est prévue la semaine prochaine, le club allemand semble se diriger vers une proposition d'une saison supplémentaire avec le même salaire (24 millions d'euros brut annuels). Une proposition qui ne satisfait clairement pas le principal intéressé, désireux de signer un nouveau contrat de deux saisons en plus minimum et de, surtout, voir ses émoluments augmenter.



Robert Lewandowski n'est plus à l'aise au Bayern !

Dans son édition du jour, L'Equipe révèle par ailleurs que le buteur polonais se sentirait de moins en moins à l'aise avec le système de jeu proposé par son entraîneur Julian Nagelsmann. Dans un schéma tactique considérablement porté vers l'avant, Lewandowski, «perdu» au milieu de cinq autres attaquants, se voit ainsi obliger de décrocher sur l'aile pour toucher plus de ballons et ainsi participer au jeu du Bayern. Un mal-être qui vient donc s'ajouter au désaccord contractuel auquel font actuellement face les deux parties. Inquiet de cette situation, le Bayern - qui a fixé le prix de vente de Lewy aux alentours des 60 millions d'euros - cherche d'ailleurs, d'ores et déjà un éventuel remplaçant.



Parmi eux, on retrouve alors Christopher Nkunku, bien connu de Nagelsmann lors de son passage au RB Leipzig (2019-2021) mais également Patrik Schick, auteur de 20 réalisations cette saison en Bundesliga avec le Bayer Leverkusen, ou encore Romelu Lukaku, en difficulté du côté de Chelsea. Si le torchon semble donc brûler entre les Bavarois et le Polonais, le Barça pourrait rapidement profiter de ces relations fraîches. Comme le rapporte AS ce samedi, le président du Barça, Joan Laporta, se dit de plus en plus confiant à l'idée d'une arrivée de Lewandowski en Catalogne. Interpellé par un fan après la rencontre entre les Blaugranas et la Sociedad, le boss des Culés a ainsi affirmé qu'il y avait désormais «plus de chances» de voir Lewandowski débarquer lors du prochain mercato estival. Affaire à suivre...