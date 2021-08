Le traitement des femmes par les talibans sera une «ligne rouge», prévient l'ONU

Le traitement des femmes par les talibans sera une "ligne rouge", a prévenu mardi la Haute-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, lors d'une réunion spéciale du Conseil des droits de l'homme sur l'Afghanistan.

"Une ligne rouge fondamentale sera la façon dont les talibans traitent les femmes et les filles et respectent leurs droits à la liberté, à la liberté de mouvement, à l'éducation, à l'expression personnelle et à l'emploi, conformément aux normes internationales en matière de droits humains", a déclaré Michelle Bachelet, à l'ouverture des débats, rapporte la Rfi.