Le vestiaire de l'OM commence à se rebiffer contre Jorge Sampaoli !

Difficile de juger la saison de l'Olympique de Marseille. Sur le papier, c'est plutôt bon, avec cette deuxième place en championnat. Mais pour beaucoup, il y a tout de même un arrière-goût amer, de par des promesses pas totalement tenues au niveau du jeu, et un niveau relativement fébrile face aux autres grosses équipes du championnat, à l'image de cette défaite 4-1 face à Nice en Coupe de France il y a quelques jours.



Il y a aussi quelques dossiers qui commencent à créer de la tension, comme le cas Alvaro Gonzalez, pas dans les plans de l'entraîneur argentin. Le quotidien l'Equipe publie ce dimanche un article dans lequel il explique que les choix du tacticien argentin commencent à agacer en interne, et que l'Espagnol en est l'une des victimes, n'ayant pas reçu d'explications sur sa disparition des compositions.



La gestion du vestiaire et les entraînements posent question

Mandanda s'est retrouvé dans un cas de figure similaire, n'apprenant son rôle de remplaçant face à Monaco que quelques heures avant le début du match, et ne recevant plus aucune explication sur son déclassement dans la hiérarchie. Certains en interne sont d'avis que le portier français aurait mérité plus de respect et de transparence, plutôt que de faire face à « un discours ambigu, renforcé par l'attitude parfois fuyante de Jon Pascua, l'entraîneur des gardiens ».



Une gestion humaine qui est donc loin d'être au top, du moins aux yeux d'une partie de son vestiaire. Le journal pointe aussi d'autres problèmes, régulièrement mis en avant par les supporters, comme une animation offensive parfois trop prévisible et qui ne dépend que des coups de génie de certaines individualités. Certains joueurs seraient même surpris du peu de travail réalisé à l'entraînement de ce côté là...