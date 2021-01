Le violent passage à tabac d'un adolescent à Paris suscite colère et émotion

Plusieurs célébrités, dont le basketteur Rudy Gobert, le footballeur Antoine Griezmann ou l'acteur Omar Sy, se sont émues, samedi 23 janvier, du sort d'un adolescent de 15 ans passé à tabac la semaine dernière à Paris et hospitalisé dans un état grave.



Elles ont notamment réagi à une vidéo présentée comme étant celle de l'agression de Yuriy, très partagée sur les réseaux sociaux où elle a suscité l'indignation. On y voit une dizaine de jeunes en tenue de sport et blouson à cagoule s'acharner à coups de pied et de batte ou bâton sur une personne allongée à terre sur un parvis éclairé par des réverbères, avant de l'abandonner gisant.



L'acteur Omar Sy a lui souhaité sur Twitter un "bon rétablissement" à Yuriy. De nombreuses personnalités du monde sportif ont également tenu à exprimer leur soutien à la jeune victime, licencié dans un club de football de la région parisienne. La Ligue de Paris-Île de France a d'ailleurs lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver ses agresseurs.



"Des images insoutenables. Force à toi, Yuriy, et bon rétablissement", a tweeté samedi Antoine Griezmann.