Législatives /Foundiougne : Pastef domine ses adversaire avec 31 850 voix

La Commission départementale de recensement des votes a publié les résultats provisoires issus des élections de ce dimanche 17 novembre dans le département de Foundiougne. Comme dans plusieurs localités, le parti Pastef Les Patriotes a remporté les élections avec 31 850 des 64 328 suffrages valablement exprimées. Il est suivi de la coalition Takku Wallu Sénégal avec 15 202 voix, la coalition Jamm ak Njarin vient en troisième place avec 6 471 voix et l'Entité indépendante And Dolél liggey et la coalition Sam sa kaddu obtiennent respectivement 687 et 583 voix.