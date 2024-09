Législatives anticipées 2024-Inter-coalition des partis : le Pastef seul contre tous

Les joutes électorales prochaines seront âprement disputées. Le Pastef, parti au pouvoir, va se lancer dans cette course sous sa propre bannière. Il fera face à 47 listes après le désistement de Pape Abdoulaye Touré. Mais l'opposition est en train de réussir un coup de maître. Elle a mis en place une grande inter-coalition regroupant toutes les inter-coalitions qui ont été créées en vue des législatives anticipées du 17 novembre 2024.



Après la fameuse inter-coalition Wallu-Yewwi, qui avait mis en ballotage la coalition marron-beige (Benno Bokk Yakaar) lors des élections législatives 2022, une grosse inter-coalition a vu le jour. Pour ces élections législatives anticipées, une grande inter-coalition regroupant toutes les inter-coalitions de l'opposition a été créée après de larges discussions pour faire face au Pastef qui a décidé de faire cavalier seul.



Il s'agit de l'inter-coalition Takku Wallu (Pds et l'Apr), Jam ak Njarin-Samm ( Amadou Ba et Ps)-Sam Sa Kaddu ( Khalifa Sall, Serigne Moustapha Sy, Déthié Fall, Bougane Guèye Dany, Anta Babacar Ngom, Pape Djibril Fall, Thierno Bocoum). A l'image des élections législatives 2022, il faut s'attendre à une rude bataille entre les mastodontes politiques.



Ainsi le plan concocté est très finement réfléchi, les grandes inter-coalitions ont décidé de céder le terrain en fonction des forces et potentialités des coalitions politiques.

L'inter-coalition Takku-Wallu-Jamm ak Njarin-Samm SA Kaddu a reproduit le plan Déthié Fall qui avait donné des sueurs froides à Macky Sall et son régime lors des législatives de 2022.



Se faisant, chaque coalition aura sa propre liste nationale et dans tous les départements du pays. Un accord a été trouvé pour y aller sous la bannière d'une seule inter-coalition.



Une décision audacieuse si l'on connaît la force de frappe électorale de Pastef et de sa tête de liste Ousmane Sonko. Pour ce qui est du mandataire de la grande coalition, c'est Cheikh Youm du Parti de l'unité et du rassemblée (Pur) qui a été désigné .