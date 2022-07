Législatives de juillet : la tête de liste nationale de BBY Aminata Touré remobilise le Fouta

La campagne électorale bat son plein. La tête le liste nationale de Benno Bokk Yakaar (BBY, mouvance présidentielle), Aminata Touré sillonne depuis hier jeudi le Fouta où elle remobilise leur troupe en vue du scrutin législatif du 31 juillet.



Avant de rallier Matam, Mimi Touré et sa délégation ont fait les Agnams, Thilogne,

Doumga Ouro, Bokidiawe, Bojinadj, Nabaadji Siwol et Ourossogui. Les habitants sont sortis massivement pour l’accueillir, et promettant un net succès à la tête de liste au soir du scrutin législatif du 31 juillet 2022.



Mimi Touré dans son speech n’a pas manqué de rappeler les réalisations dans le Fouta par le Président Macky Sall en douze années à la tête de l’Etat. Le porte-drapeau ajoute que «la ferveur démontrée par les populations pour accueillir le convoi de Benno signifie que « le Fouta porte Macky Sall et Bby dans son cœur ».



« Les zones limitrophes, sont rattachées au reste du pays grâce la mise en place d’infrastructure routière, de santé…On a été dans cette partie du Sénégal en 2012, en empruntant des routes cahoteuses. Aujourd’hui, ceci reste un mauvais calvaire pour les usagers de la route », a-t-elle dit.



Par ailleurs, Aminata Touré a affirmé que « le dévouement du Fouta se manifeste par l’engagement et l’enthousiasme des anciens maires et des listes dissidentes lors des dernière locales. Ils n’ont qu’un seul mot d’ordre: « donner une majorité confortable à Benno ».