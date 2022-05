Législatives de juillet : quatre (4) coalitions recalées au parrainage

Quatre (4) coalitions ont été recalées au parrainage, après le dépôt de leurs listes à la Direction générale des élections. Ces coalitions concernées ont reçu leurs notifications lundi et ont 48 heures pour compléter le nombre de signatures manquant.



Il s’agit de Gueum Sa Bopp de Bougane Guèye Dany, And Nawlé Ligeey de Serigne Mboup, maire de Kaolack, Jammi Goox Yi de Fadel Barro et Defar Sa Gokh de Adama Faye, le frère de la première dame, Marième Sall.