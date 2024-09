Législatives de novembre : vers une alliance PDS/ l’APR !

Législatives anticipées du 17 novembre Pastef contre tous ? Depuis l’annonce des prochaines élections législatives, des alliances stratégiques sont en train d’être mises sur pied par les acteurs politiques pour tenir tête au Pastef et empêcher le tandem Diomaye Sonko à obtenir la majorité à l’Assemblée nationale.



Sur cette lancée, le Parti démocratique sénégalais (PDS) et l’Alliance pour la République (APR), seraient sur le point de sceller une coalition, nous renseigne Dakaractu.



Le media évoque une réunion imminente entre les cadres des deux partis, prévue cet après-midi au siège du PDS. Cette possible coalition, encore en discussion, suscite déjà des interrogations quant à ses répercussions sur l’équilibre politique du pays. Si elle se concrétise, elle pourrait marquer une entente inédite entre le PDS, parti de l’ex-président Abdoulaye Wade, et l’APR, récemment écarté du pouvoir, dirigé par Macky Sall.