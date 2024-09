Législatives du 17 novembre : la Coalition Diao 2024 appelle à voter pour le Pastef

Alors que certains partis et mouvements politiques se liguent pour contrer le tandem Diomaye Sonko pour les prochaines législatives, d’autres par contre se rangent derrière le président de la République et son Premier ministre. A l’instar de Mimi 2024, la coalition Dioa2024, de Mame Boye Diao, candidat déchu à la présidentielle de 2024 et ex allié de Macky Sall apporte officiellement son soutien au Parti Pastef qui a opté d’aller en solo à ces délections.



Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Pressafrik, la Coalition Diao 2024, souligne que « le choix, exprimé par les Sénégalais le soir du 24 mars en portant Diomaye à la tête du pays doit se refléter aux urnes, lors des élections législatives anticipées du 17 novembre, afin de donner corps aux politiques publiques établies dans le cadre du projet « Un Sénégal Souverain, Juste et Prospère ».



Ainsi, « En toute logique, et conformément à sa démarche de rupture, la coalition Diao 2024 votera pour la liste Pastef dirigée par le Président Ousmane SONKO », lit-on sur le communiqué signé, El Hadji Mamadou Diao dit Mame Boye Président de la (Coalition DIAO2024).