Législatives du 31 juillet : la Mission de la CEDEAO demande aux Sénégalais de sortir "massivement" et d'aller accomplir leur devoir civique dans le calme

M. OUEDRAGO a également rencontré les Ambassadeurs des pays membres de la CEDEAO accrédités au Sénégal, et lancé la réunion de briefing et de formation des quarante (40) observateurs à court terme déployés sur le terrain, ainsi que les délégués du Parle-ment et de la Cour de Justice de la CEDEAO venus participer à l’observation du scrutin.

Il s’agit pour le 1er responsable des observateurs de l’Organisation communautaire Ouest-Africaine de s’enquérir de l’état d’avancement des préparatifs du scrutin du 31 juillet 2022, de faire le point sur les défis majeurs du processus électoral, et enfin de renouveler le soutien de la CEDEAO au Gouvernement et au peuple sénégalais, afin que ces élections législatives soient pacifiques et réussies.

S’adressant aux observateurs qu’il a rencontrés dans la soirée du 29 juillet 2022, S.E. OUEDRAOGO leur a demandé d’accomplir leur mission avec professionnalisme et selon les standards et les instruments juridiques régionaux et internationaux, et en conformité avec la législation de la République du Sénégal. Il les a exhortés à utiliser les outils et la documentation qui leurs ont été fournis lors de leur séance de briefing par les experts de la Commission de la CEDEAO.

« Il est également très important pour moi de souligner avec une sincère reconnais-sance l’importance stratégique de ces élections pour la démocratie, la paix et la stabilité de la République du Sénégal, d’une part et de toute la région de l’Afrique de l’ouest d’autre part » a affirmé le Chef de la Mission d’Observation Electorale de la CEDEAO.

Dans la matinée du 30 juillet 2022, Kadré Désiré UEDRAOGO, aux coté des chefs de Missions d’Observation Electorale de l’Union Africaine, SE BERNARD MAKUZA et de l’Organisation Internationale de la Francophonie, SE Patrice EMERY TRAVODA, a par-ticipé une réunion d’information et de coordination de tous les chefs de Missions d’Observation Electorale dépêchés à Dakar par les Institutions internationales que sont l’Union Africaine, l’Organisation Internationale de la Francophonie, le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWAS).

Il s’agit pour tous ces acteurs, d’échanger sur le processus électoral en cours et de mettre en place une synergie dans l’observation du processus de vote, notamment sur les volets liés au déploiement de leurs équipes d’observation ainsi que la publication de leurs décla-rations préliminaires à l’issue du scrutin.

A la fin de leur réunion, les Chefs de Mission Electorale de l’UA, de la CEDEAO, de l’OIF et de l’UNOWAS ont lancé un appel aux électeurs pour qu’ils sortent "massivement" accomplir leur devoir civique dans le calme et la quiétude sociale.

Le chef de la MOE de la CEDEAO, Kadré Désiré OUEDRAOGO a rencontré à Dakar, durant deux (2) jours, des acteurs clés participant au processus électoral du 31 juillet 2022 au Sénégal. Il a rendu visite vendredi au ministre des Affaires Etrangères, au Président de la Commission électorale Nationale autonome (CENA) et au Directeur Général Chargé de Elections. Le samedi 30 juillet 2022, il s’est par la suite entretenu avec des Chefs de Mission Electorale et des Représentants du collectif des Or-ganisations de la Société Civile pour les élections (COSCE).