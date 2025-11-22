Législatives en Côte d'Ivoire: le PDCI sera représenté dans un peu plus de 130 circonscriptions sur 205

En Côte d’Ivoire, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) a fait le point en vue des législatives. Le secrétariat exécutif du parti s'est réuni le 20 novembre, peu après la publication de la liste provisoire des candidats. Principal parti d’opposition en lice, la formation devrait être représentée dans plus de 130 circonscriptions lors du scrutin du 27 décembre prochain.

Avec notre correspondant à Abidjan, Benoit Almeras



Au final, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) ne sera représenté que dans un peu plus de deux tiers des circonscriptions, comme en 2021. Une vingtaine de ses 64 députés sortants ne sont par ailleurs pas réinvestis par le parti. Il y a une semaine, cette formation politique d'opposition avait pourtant dévoilé une liste de candidats, désignés dans un peu plus de 200 circonscriptions.

« Le PDCI ne peut pas éparpiller ses forces » analyse Moquet César Flan. Pour le directeur du centre de recherche politique d’Abidjan, « l’opposition ivoirienne n’a pas les moyens d’être partout, contrairement au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) », le parti au pouvoir. Le PDCI est ainsi très peu représenté, voire absent, des régions du nord, là où le RHDP obtient ses scores les plus élevés.



Selon Moquet César Flan, le calcul est donc « de se concentrer sur les circonscriptions gagnables, mais avec une difficulté supplémentaire : l’absence du Parti des peuples africains – Côte d'Ivoire (PPA-CI) ». En 2021, le PDCI avait pu rafler 40 de ses sièges, grâce à une entente avec la formation de Laurent Gbagbo.



Cette fois, le PDCI entend conclure des accords de partage avec plusieurs autres partis ou candidats. Ce sera le cas dans la commune de Yopougon, dans le district d'Abidjan, ou encore à Grand-Bassam. Contactés par RFI, les responsables du parti d'opposition n'ont pas donné suite à nos sollicitations.

