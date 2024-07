Législatives en France: la participation du second tour, clé du scrutin

Dimanche dernier, les Français n'avaient pas été aussi nombreux à se déplacer depuis 1997. Pour le premier tour, la participation avait atteint plus de 66 %, et ce chiffre pourrait même être encore plus élevé pour le second tour.



Dans son dernier sondage, l'institut Ipsos évalue la participation à 68 % en moyenne. Si cela se confirmait, cela ferait de ces législatives les plus suivies par les Français depuis plus de trente ans.



600 000 procurations de plus par rapport au premier tour

Preuve du regain d'intérêt pour le second tour, le nombre de procurations a encore explosé : 3,2 millions selon le ministère de l'Intérieur, c'est 600 000 de plus par rapport au premier tour.



Un chiffre qui s'explique peut-être par le début des vacances scolaires ce samedi dans l'Hexagone. Du côté des Français de l'étranger, on se mobilise également puisque 460 000 d'entre eux ont déjà voté par internet. C'est du jamais vu.



Le second tour des législatives a débuté avec l'ouverture des premiers bureaux de vote à 08H00 (12H00 en métropole) à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les électeurs de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Polynésie française et ceux vivant sur le continent américain votent également ce samedi.