Lula bat Flavio Bolsonaro et est réélu président du Brésil

Le Brésil n'a finalement pas viré à droite comme l'Argentine, le Chili ou encore la Colombie, tous soutenus par le président américain Donald Trump. Il reste l'un des rares bastions progressistes en Amérique latine. Avec 51,76 % des voix contre 48,24 % pour le sénateur conservateur Flavio Bolsonaro après un dépouillement quasi complet, le vétéran a déjoué tous les pronostics.



Avec cette quatrième victoire historique, aucun autre président démocratiquement élu n'a dirigé aussi longtemps le plus grand pays d'Amérique latine.



Et à presque 81 ans, Lula menait sa dernière bataille. Le président sortant s'est posé en défenseur de la démocratie et en rempart contre les États-Unis et leurs pressions commerciales et diplomatiques.



Avec 45 % des voix contre 47 % pour Flavio Bolsonaro, il avait été devancé au premier tour par le fils aîné de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro (2019-2022), condamné pour tentative de coup d'État.



Prolongation du vote



Quelque 160 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour décider si le pays restait l'un des derniers bastions de gauche en Amérique latine ou rejoignait la vague de droite dans la région, encouragée par le président américain Donald Trump.



La campagne a montré combien le pays reste divisé et une controverse a même perturbé la journée électorale. Sur décision d'un juge de la Cour suprême, le vote a été prolongé de deux heures, après un recours de l'équipe de campagne de Lula.



Dénonçant « une chose abominable », le président sortant a affirmé que des électeurs ont été « empêchés de voter ». Selon lui, des bus ont été retirés de la circulation dans des villes comme Sao Paulo (sud-est), dirigée par un maire de droite, ou Salvador de Bahia, dans son fief du Nord-Est.



Un quatrième mandat pour Lula



Lula est né le 27 octobre 1945 dans une famille de paysans pauvres du Pernambouc (nord-est). Fuyant la faim, sa famille s'installe dans la région industrielle de Sao Paulo (sud-est). Ouvrier à 14 ans – il perd un doigt à l'usine –, il devient leader syndical et dirige de grandes grèves à la fin des années 1970, en pleine dictature militaire.



Après trois candidatures infructueuses, l'ancien métallo entre en 2003 au palais présidentiel à Brasilia. Réélu en 2006, il quitte le pouvoir avec une popularité au zénith, portée par les programmes sociaux financés grâce au boom des matières premières. Il s'est bâti une aura de défenseur du multilatéralisme et de leader du Sud. Ses accointances avec des gouvernements autoritaires de gauche, comme le Venezuela de Hugo Chavez, lui vaudront toutefois des critiques.



En 2022, il l'avait emporté de peu face au sortant Jair Bolsonaro, qui sera plus tard condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État contre son tombeur.